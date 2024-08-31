СМИ Франции: Дуров заявил, что сотрудничал с DGSI

Задержанный правоохранителями Франции российский программист Павел Дуров сотрудничал с Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) Франции. Об этом заявило французское издание Libération, на него ссылается телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

В СМИ появилась информация о том, что Павел Дуров имел связи с сотрудниками DGSI, занимающимся, среди прочего, контрразведкой. Об этом российский программист сообщил на допросе, который провели парижские правоохранители. Также Дуров подчеркнул, что не хотел бы раскрывать подробности, составляющие военную тайну.

Как заявил задержанный Павел Дуров, создание горячей линии с DGSI и обмен информацией позволили в свое время предотвратить несколько терактов. Что касается французского гражданства программиста из России, то, как сообщает Libération, решение о его предоставлении принимал президент Республики Эммануэль Макрон.

Ранее появилась информация о том, что брат Павла Дурова Николай, сооснователь Telegram, защитил данную соцсеть после новостей о задержании во Франции.