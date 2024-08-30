Брат Павла Дурова защитил Telegram после новостей о задержании во Франции

Старший брат IT-предпринимателя Павла Дурова, Николай Дуров, долгое время оставался в тени. Однако именно он может сыграть ключевую роль в сохранении работы Telegram. Стало известно, что он сохранил ключи мессенджера, как только появились новости о задержании Павла. Об этом пишет KP.RU .

Николай и Павел Дуровы разные братья, причем отмечают, что кардинально. Пока одного сравнивают с Цукербергом, о другом практически не говорят. А ведь именно он сыграл ключевую роль в создании ряда соцсетей, помогал брату и даже продолжает это делать. Скромный и неброский Николай отличается сообразительностью, хотя не слишком общителен. Учителя помнят рвение Дурова-старшего к математике, физике и программированию.

Знакомые и бывшие коллеги подчеркивают: Павел — менеджер, основная техническая часть всегда была за Николаем. Деньги и слава его никогда не волновали.

-«А все ключи от Телеграма у Павла. Поэтому после задержания Паши Франция удивленно открыла рот и объявила в розыск Николая. Они думали, что все у них в руках. Но облажались и взяли не того брата. Чисто шпионская комедия», — отзываются собеседники КП.

По словам знакомых, Николай Дуров давно не живет в Петербурге. По их предположению, гений живет в ОАЭ, либо в Финляндии, где находился ранее. Даже друзья не могут с уверенностью сказать, где носит программиста. На сообщения Николай не отвечает, вероятно, из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров почти семь лет не приезжал к пожилому отцу в Санкт-Петербург.