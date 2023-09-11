СМИ: на Западе кулуарные оценки украинского контрнаступления пессимистичнее публичных

Западные эксперты скептически оценивают украинское контрнаступление, хотя в публичных комментариях высказываются более оптимистично, выяснило германское издание Handelsblatt.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинское наступление добилось успехов и продолжает развиваться.

Однако в альянсе не разделяют точку зрения своего босса. Военные, с которыми общалось издание на условиях анонимности, сомневаются в реальности украинских успехов. Они видят совсем иную картину.

«Разочарование растет как среди украинского населения, так и среди партнеров за рубежом», – пишет издание.