СМИ: страны НАТО не могут выполнить свои обязательства по затратам на оборону

Страны НАТО договорились на саммите в Вильнюсе тратить не менее 2% от ВВП на оборону, но пока они далеки от выполнения этих обязательств, пишет американский портал Defense One.

«Одно дело – сделать политическое заявление об увеличении финансирования. Другое дело – выделить эти средства и направить в промышленность», – считает аналитик международной консалтинговой компании McKinsey Гильом де Раньери.

По его мнению, пройдут годы, прежде чем страны НАТО сумеют выполнить такое обязательство.

Это создает проблемы с поставками боеприпасов для Украины, которые тратятся там в объемах, невиданных со второй мировой войны, отмечает портал.