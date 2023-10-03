СМИ: в Великобритании закончилось вооружение для передачи ВСУ

Британия исчерпала возможности поставок вооружения для украинской армии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного.

Источник издания сообщил, что какая-то техника Украине все равно будет поставляться. Но то, в чем сейчас больше всего нуждаются ВСУ, – средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, закончилось у самой Великобритании.

Британский военный посетовал на то, что другие европейские страны недостаточно помогают Украине.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о возможной поддержке украинского экспорта зерна британскими военными кораблями. Однако затем он признался, что судов Соединенного Королевства в Черном море не будет.