Смотрящего за российским городом авторитета задержали при бегстве из страны

Смотрящего за Шелеховом авторитета задержали в аэропорту при бегстве из страны
В Иркутской области арестован мужчина, которого правоохранители считают криминальным авторитетом, курировавшим один из городов региона. Как сообщили в Следственном управлении СК России по области, его подозревают в организации экстремистской деятельности.
По данным следствия, фигурант не только координировал действия преступной среды, но и активно вербовал в её ряды новых участников. Операция по его задержанию стала результатом совместной работы региональных управлений МВД, ФСБ и ФСИН.
Пресечь свою противоправную деятельность обвиняемый попытался бегством за границу, однако силовикам удалось перехватить его прямо в аэропорту. По информации «Ленты.ру» из источников в правоохранительных органах, речь идет о Константине Григорьеве, известном под криминальной кличкой Кот.
Его уголовное прошлое включает судимости за похищение человека и вымогательство. После освобождения он, по версии следствия, занял высокое положение в преступной иерархии, взяв под контроль город Шелехов.
В настоящее время мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
