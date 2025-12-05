Смотрящего за российским городом авторитета задержали при бегстве из страны

В Иркутской области арестован мужчина, которого правоохранители считают криминальным авторитетом, курировавшим один из городов региона. Как сообщили в Следственном управлении СК России по области, его подозревают в организации экстремистской деятельности.

По данным следствия, фигурант не только координировал действия преступной среды, но и активно вербовал в её ряды новых участников. Операция по его задержанию стала результатом совместной работы региональных управлений МВД, ФСБ и ФСИН.

Пресечь свою противоправную деятельность обвиняемый попытался бегством за границу, однако силовикам удалось перехватить его прямо в аэропорту. По информации «Ленты.ру» из источников в правоохранительных органах, речь идет о Константине Григорьеве, известном под криминальной кличкой Кот.

Его уголовное прошлое включает судимости за похищение человека и вымогательство. После освобождения он, по версии следствия, занял высокое положение в преступной иерархии, взяв под контроль город Шелехов.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

