Забайкальскую ОПГ раскрыли спустя десятилетия: следствие восстановило картину расправ

Крупная преступная группировка, действовавшая в Чите в 1990-х и начале 2000-х годов, в течение длительного времени контролировала коммерческие площадки города и устраняла конкурентов. Руководство ОПГ распределялось между несколькими авторитетами, которые использовали разветвленную систему посредников для передачи указаний нижестоящим участникам, сообщила Лента.ру.

По данным следствия, внутри группировки были отработаны методы расправ, которые применялись как к соперникам, так и к своим участникам. Тела убитых часто вывозили в пригород и скрывали в заранее подготовленных местах. Значительная часть преступлений долгое время оставалась нераскрытой из-за сложной системы конспирации, а также из-за того, что ряд эпизодов приписывали другим криминальным структурам.

В середине 1990-х и начале 2000-х в Чите произошло несколько громких нападений на представителей конкурирующих группировок. Несколько эпизодов сопровождались похищениями, пытками и последующими убийствами. Ликвидация оппонентов осуществлялась как в черте города, так и на удаленных территориях.

Внутренние конфликты привели к расправам и внутри самой ОПГ. Некоторые участники, выполнявшие поручения руководства, впоследствии становились жертвами из-за опасений, что они могут содействовать следствию. В конце 1990-х и начале 2000-х несколько ключевых фигурантов были похищены и убиты после получения информации об их возможных контактах с правоохранительными органами.

Серия разборок между двумя крупными группировками завершилась множественными вооруженными нападениями, в том числе ликвидацией представителей криминального руководства противоборствующей стороны. Несколько эпизодов сопровождались применением автоматического оружия и оставили многочисленные жертвы.

Ближе к середине 2000-х один из лидеров группировки стал целью покушения. После этого внутри ОПГ возник новый конфликт, который привел к вооруженной расправе над двумя влиятельными участниками структуры. Эти убийства стали финальной точкой существования организации.

Через годы следователи смогли получить доступ к ключевым свидетелям, что позволило восстановить данные о местах захоронений и методах расправ. В конечном итоге семеро наиболее активных участников группировки получили длительные сроки лишения свободы — от 19,5 года до 24,5 года.

