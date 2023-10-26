Снегопад и до трех градусов мороза ожидается в Московском регионе в четверг

В четверг, 26 октября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус трех до плюс двух градусов, в столице — от минус двух до нуля градусов. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица.

Ветер будет восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее в госкомпании «Автодор» предупредили, что в четверг Подмосковье накроет сильный снегопад. В связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными.