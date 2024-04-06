Собаку, отрезанную паводком от «большой земли», вызволили подмосковные спасатели

Работники 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, оказавшуюся на небольшом участке суши после разлива реки Клязьма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью к спасателям обратился работник местной конюшни, который с вечера не смог найти свою пропавшую собаку, а утром услышал ее жалобный лай. Он обнаружил овчарку на полоске суши, окруженной со всех сторон водой, однако самостоятельно выручить питомца из беды не смог и вызвал специалистов.

Выяснилось, что за ночь река Клязьма разлилась и подтопила прилегающую к конюшне территорию, образовав несколько островков. На одном из них и оказалась годовалая немецкая овчарка по кличке Сима.