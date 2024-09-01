Собянин: 10-й сбитый в Подмосковье вражеский дрон при падении повредил здание Московского НПЗ
Фото: [REGIONS/Анна Быкова]
Десятый летевший на Москву беспилотный летательный аппарат сбит в Раменском городском округе Подмосковья, проинформировал столичный мэр Сергей Собянин.
Со слов градоначальника, в результате падения вражеский дрон повредил отдельно стоящее техническое помещение нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе", — написал Собянин в Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не приводится.
Ранее мэр Москвы сообщал об ликвидации силами ПВО в небе Подмосковья девяти пытавшихся атаковать столицу БПЛА.