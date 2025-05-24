Собянин: ПВО отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны Министерства обороны успешно отразила атаку двух беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону столицы.

В связи с текущей ситуацией в аэропортах Домодедово и Жуковский был активирован план «Ковер» в связи с потенциальной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. С 23:35 аэропорты не осуществляют ни отправление, ни прием рейсов.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», сообщили в Росавиации.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил Собянин.