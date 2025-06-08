Собянин: ПВО сбит 10-й беспилотник, летевший на Москву

Глава столицы Сергей Собянин рассказал о том, что за минувшие сутки в небе над Москвой был сбит ещё один беспилотный летательный аппарат. Таким образом, общее количество БПЛА, атаковавших регион, достигло десяти.

В данный момент на месте крушения беспилотника работают оперативные службы. По словам мэра Москвы, обошлось без жертв.

Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил Собянин.

По данным SHOT, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Москву с трёх направлений. Беспилотные летательные аппараты противника были сбиты в районах Домодедово, Наро-Фоминска и Звенигорода (видеоматериалы прилагаются). О пострадавших не сообщается. Предварительно, Москву атаковали вражеские дроны типа UJ-22 Airborne с дальностью полета до 800 км.

Ограничения, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аэропортах Внуково, Домодедово и Калуге, были отменены.