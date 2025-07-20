Собянин: ПВО уничтожены еще три дрона, которые летели на Москву

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно ликвидировали ещё три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Сергей Собянин, мэр столицы.

Около трех часов назад Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата, который был успешно нейтрализован. Наибольшая активность противника наблюдалась в ночное время.

«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

Как он сообщил, на месте, где упали обломки, работают эксперты. Сведения о разрушениях на земле и возможных пострадавших отсутствуют.

Ранее москвич весь в крови выложил кадры атаки дрона ВСУ на его квартиру в Зеленограде.