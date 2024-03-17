Собянин: ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Домодедово

Два украинских БПЛА, направлявшихся в сторону российской столицы, были сбиты в Домодедово. Об этом сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин в своих официальных социальных сетях.

В посте он сообщил, что силами российских ПВО была предотвращена вражеская атака на столицу. Он уточнил, что системы ПВО сбили 2 вражеских дрона в городском округе Домодедово. По предварительной информации, при падении обломков техники не было спровоцировано разрушений, никто из мирных жителей не пострадал.

На месте уже ведут работу сотрудники экстренных служб, добавил мэр.