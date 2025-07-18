Собянин сообщил о десятом за день сбитом дроне ВСУ, что рвался к Москве

Силы ПВО России уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом вечером 18 июля стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, которое он опубликовал в своем официальном аккаунте в социальных сетях.