Собянин сообщил о десятом за день сбитом дроне ВСУ, что рвался к Москве

ПВО ликвидировала десятый беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Безопасность

Фото: [unsplash.com]

Силы ПВО России уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом вечером 18 июля стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, которое он опубликовал в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Итак, за сутки российские военные успешно сбили десятый беспилотный летательный аппарат, который пытался прорваться к российской столице.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного градоначальника.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте крушения проводятся работы по уточнению последствий падения обломков вражеской авиатехники.

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