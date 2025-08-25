Собянин сообщил о двух сбитых в небе под Москвой вражеских БПЛА

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны утром понедельника, 25 августа, при попытке подлететь к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Экстренные службы проводят работы на местах, где обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов.

Информации о повреждениях на земле и пострадавших в ходе вражеской атаки на Москву не приводится.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после атаки БПЛА повреждены два окна.