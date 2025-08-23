В Петербурге после атаки БПЛА повреждено два окна

Санкт-Петербургские власти оперативно отреагировали на инцидент с беспилотником в жилом комплексе «Огни Залива». Вице-губернатор Евгений Разумишкин лично посетил место происшествия и проинформировал в своем телеграм-канале о минимальных последствиях атаки.

Согласно официальному заявлению, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены лишь два оконных проема. Разумишкин особо подчеркнул, что несущие конструкции здания не пострадали, а все владельцы пострадавших квартир получат полную компенсацию ущерба за счет городской казны. В настоящее время на месте работают специалисты аварийных служб, проводящие детальную оценку повреждений.

Губернатор Александр Беглов сообщил об успешной работе систем противовоздушной обороны, которые нейтрализовали воздушные цели в различных районах города. После отражения атаки оперативные службы немедленно приступили к ликвидации последствий на всех локациях падения обломков.

«Пострадавших нет», — сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Ранее губернатор Богомаз рассказал о смертельной трагедии в приграничье.