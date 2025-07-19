Собянин сообщил о сбитых с начала ночи 13 БПЛА, летевших к Москве
ПВО с начала ночи сбила 13 БПЛА, атаковавших Москву
Фото: [pxhere.com]
С начала ночи системы противовоздушной обороны успешно сбили не менее 13 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
В то же время в аэропорту «Шереметьево» в Москве были введены ограничения на отправку самолётов. Они могли только принимать рейсы. Теперь все ограничения на полеты уже сняты.
Как уже сообщалось ранее Министерством обороны, в четверг вечером системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе пять — в Московской области.
Также стало известно, что власти Подмосковья сообщили о повреждении высоковольтной линии при атаке дрона ВСУ.