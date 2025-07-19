Власти Подмосковья сообщили о повреждении высоковольтной линии при атаке дрона ВСУ

В Дмитровском городском округе Подмосковья минувшим вечером в пятницу, 18 июля, средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте» временно исполняющим обязанности главы городского округа Михаилом Шуваловым.

По его словам, беспилотник приземлился в поле, вдали от каких-либо населенных пунктов. На месте работают сотрудники экстренных служб. Также специалисты по энергетике оперативно устраняют возникшую проблему.

В результате происшествия никто не пострадал, и опасности для жителей нет, — подчеркнул Шувалов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что удалось предотвратить проникновение нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство столицы.

Последнее сообщение от мэра поступило в субботу, 19 июля, в 00:36 по московскому времени. По предварительным данным, в результате этих попыток атак не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений.

В связи с произошедшими выше событиями, в московском аэропорту «Домодедово» вечером в пятницу, были введены временные ограничения на прибытие и отправление самолетов в целях обеспечения безопасности гражданских полётов.