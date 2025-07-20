Собянин сообщил об ПВО очередном БПЛА, который сбили под Москвой

Система противовоздушной обороны успешно справилась с вражеским беспилотным летательным аппаратом, который атаковал Москву, как сообщил мэр Сергей Собянин.

В своём аккаунте в социальных сетях мэр Москвы сообщил, что в настоящее время на месте падения беспилотного летательного аппарата работают аварийные службы.

По предварительной информации, в результате инцидента не было пострадавших и разрушений на земле, — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты ПВО за вечер субботы уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами России.