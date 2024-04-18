Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником.

В записке говорилось, что сдавшимся в плен, гарантируется безопасность. Солдат пошел вслед за дроном и вышел на российские позиции.

Погребняк отметил, что украинское командование послало его на верную смерть. Его послали в лесополосу возле Урожайного в ДНР, которая находится под постоянным огневым воздействием российских войск.

Накануне украинские ресурсы сообщали, что около 200 военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен после бегства командования с позиций.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные массово сдаются в плен из-за отчаянного положения на фронте.