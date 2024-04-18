По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, украинские военные сдаются в плен в значительном объеме в связи с тяжелым положением на фронте. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что есть очень много доказательств массовой сдачи в плен.

По мнению американского офицера, многие военнослужащие украинских войск делают это добровольно, поскольку в плену с ними обращаются должным образом.

Ранее он сообщал, что президент Незалежной осознает приближающийся крах киевского режима, поэтому готов совершить абсолютно любые действия на фоне отчаяния.