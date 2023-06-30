Сотни подростков были задержаны прошедшей ночью во Франции

Все задержания были связаны с уличными беспорядками. Французские власти решили активизировать борьбу с погромщиками, и поэтому дали приказ правоохранителям энергичнее бороться с зачинщиками и активистами волнений.

Только за одну ночь был задержан сразу 421 нарушитель общественного порядка. Они преимущественно состоят из молодых людей в возрасте 14-18 лет. Это стало следствием ужесточения политики правительства страны по отношению к тем, кто устраивает беспорядки на улицах.

«Эти рекордные задержания отражают твердые инструкции, которые министр дал префектам и полиции», - прокомментировали ситуацию представители французского министерства иностранных дел.

Их слова процитировало издание Figaro. В результате на всей территории страны беспорядки несколько стихли. Правоохранители отмечают, что на какое-то время установилась спокойная обстановка. Только в Нантере наблюдают акты погромов, именно в этом парижском пригороде был застрелен полицейскими 17-летний молодой человек, что и стало причиной волнений.