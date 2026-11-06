В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья сделал прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
До конца недели, с 6 по 8 ноября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит -1…+5 градусов, ночью — -4…+2. Синоптики обещают переменную облачность, снег с дождем.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.