Динамика и драйв: российская туристка поделилась впечатлениями о парке «Юниверсал» в Пекине

Российская туристка посетила парк «Юниверсал» в Пекине и поделилась впечатлениями от поездки. По ее словам, это место дарит гостям невероятную динамику и драйв, погружая в миры, где есть место не только добру, но и злу, и неоднозначности, сообщил novostivolgograda.ru.

По мнению россиянки, хотя парк кажется довольно компактным, аттракционы расположены близко друг к другу, а зоны уютные. Впрочем, это ненадолго — у владельцев развлекательного комплекса наполеоновские планы на его расширение.

«В очередях на эти аттракционы мы в совокупности простояли 4 часа. Сейчас, когда я это печатаю, цифра кажется немыслимо большой. Но в тот счастливый понедельник мы без особых усилий пережидали эти часы за разговорами, чтением новостей в интернете, разглядыванием декораций вокруг», — рассказала туристка.

Развлекательная программа оказалась очень насыщенной, отметила россиянка. Ближе к вечеру на улицы выходят аниматоры, а в тематических зонах разыгрывают целые сценки и дают выступления. Гостям приходится буквально бегать от одной точки интерактива к другой, чтобы ничего не пропустить. Особенно россиянку впечатлили аттракционы: от очередного механического гиганта или кульбита на 4D-горке невольно округляются глаза.

Россиянка рассказала и о ценах. Брелок за ₽1800, напиток за ₽700, блюдо за ₽1,5 тыс. — здесь это обычное дело. К тому же ассортимент сувениров однообразен: везде продаются одни и те же брелоки, сладости, мягкие игрушки и волшебные палочки. Похожие вещи схожего качества можно найти дешевле за пределами парка.

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