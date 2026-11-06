«Мартемьяново-3»: 29 ноября состоится очное Общее собрание членов АСКП
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Правление Ассоциации собственников коттеджного поселка «Мартемьяново-3» информирует о проведении Общего очного собрания членов Ассоциации.
Утвердить очную (голосование посредством бюллетеней) форму проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3». Утвердить дату проведения очного очередного Общего собрания 29 ноября 2026 года датой очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3». Утвердить время 10:30 (мск) временем начала регистрации, время 11:00 (мск) временем начала очередного общего собрания. Утвердить местом проведения очередного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3» спортивно-рекреационную зону поселка.
Предварительно утвердить следующую Повестку очередного очного Общего собрания АСКП «Мартемьяново-3»:
1. Утверждение Председателя Общего собрания.
2. Утверждение Секретаря Общего собрания.
3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
4. Утверждение повестки Общего собрания.
5. Утверждение изменений в Уставе.
6. Утверждение кандидатуры Директора.
7. Утверждение Бюджета АСКП на 2027 год.