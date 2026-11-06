Заявление Бессараб: размер маткапитала и пособий увеличится на 6,8%

Совокупный объем социальных выплат в России продолжит увеличиваться, несмотря на происходящие демографические изменения. Госрегулирование гарантирует индексацию льгот с учетом инфляции без сокращения действующей поддержки населения. В частности, размер материнского капитала и единого детского пособия вырастет на 6,8%. В то же время суммарные бюджетные расходы на данные направления снизятся. Об этом сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб, чьи слова приводит интернет-издание « Pravda.Ru ».

По словам парламентария, изменение расходной части бюджета связано не с уменьшением мер поддержки многодетных семей, а с сокращением числа детей в стране из-за демографической ситуации. В результате в этот период становится меньше граждан, реализующих свое право на сертификаты.

Дополнительным фактором снижения количества получателей единого пособия с 10 млн до 8 млн человек выступает ужесточение контроля критериев нуждаемости. Профильные ведомства начали более тщательно проверять финансовое положение заявителей, выявляя факты сокрытия реальных доходов от инвестиций, банковских депозитов и сдачи недвижимости в аренду. При этом индивидуальные суммы выплат вырастут, так как они привязаны к динамике МРОТ и прожиточного минимума на ребенка.