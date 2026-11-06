«Невеста» оказалась не той: военнослужащий лишился ₽750 тыс. из‑за анкеты на сайте знакомств

Под Новосибирском будут судить 41-летнюю женщину за мошенничество на ₽750 тыс.

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Судебный департамент Новосибирской области проинформировал о завершении расследования в Карасукском районе. На скамью подсудимых отправится 41-летняя местная жительница, которую обвиняют в крупном мошенничестве, сообщил atas.info.

По версии следствия, женщина создала анкету на сайте знакомств, используя чужое фото и вымышленное имя, чтобы завязать переписку с мужчиной. Общение продолжилось в мессенджере. В ходе разговора обвиняемая убедила военнослужащего, что ей срочно требуются деньги на операцию, хотя на самом деле была полностью здорова. Поверив, что помогает невесте, мужчина перевел ей ₽250 тыс.

На этом аферистка не остановилась. Она уговорила военного дать еще ₽500 тыс. якобы на первый взнос за общий дом в Карасуке. Сибиряк считал, что участвует в покупке семейного жилья, но деньги достались женщине. Обман раскрылся, когда военнослужащий приехал в отпуск к избраннице. Вместо 25-летней девушки с фотографии он встретил совершенно другого человека. Тогда же выяснилось, что никакой операции не было, а дом так и не приобретался.

По данным издания, задержанная признала вину и частично возместила ущерб. Материалы дела рассмотрит Карасукский районный суд.

Ранее сообщалось, что мать погибшего бойца просит Симоньян остановить мошенников.

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