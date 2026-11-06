Пятеро россиян отметились семью голами в НХЛ

Российские хоккеисты забросили семь шайб за игровой день в НХЛ

Культура и спорт
Илья Михеев

Фото: [Илья Михеев/ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли 11 матчей регулярного чемпионата. Российские игроки забросили семь шайб за игровой день.

Дублем отметился новичок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Илья Михеев в матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:1). Нападающий забросил столько же шайб, сколько за все предыдущие матчи за «Тампу».

Также две шайбы отправил в ворота соперника защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков в горячем матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4). Причем для него они стали первыми в сезоне. К голам россиянин присовокупил и результативную передачу и заслуженно был признан первой звездой матча.

Роман Канцеров из «Чикаго» забросил восьмую шайбу в сезоне, размочив на последней минуте счет в матче с «Тампой».

Седьмой гол в сезоне на счету Андрея Свечникова из «Каролина Харрикейнз». Россиянин был признан второй звездой матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3).

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Дорофеев реализовал большинство в матче с «Филадельфия Флайерз» (3:2) — это его пятая шайба в сезоне.

Ранее сообщалось, что известный канадский нападающий Эвандер Кэйн будет играть в КХЛ.

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