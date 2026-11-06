В Зарайске объявили конкурс на капремонт лицея

В Зарайске объявили конкурс на проведение капитального ремонта лицея №5. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что он пройдет в электронной форме. Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Специалисты проведут работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Лицей № 5», Московская область, г. Зарайск, Микрорайон-2, д. 38». Площадь здания составляет более 5,6 тыс. кв. м, ремонт пройдет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Работы завершат в 2028 году.

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