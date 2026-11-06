Российский защитник оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ

Защитник «Анахайма» Минтюков оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Эдмонтоном»

Культура и спорт

Фото: [НХЛ]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:4. Первой звездой матча был признан российский защитник «Уток» Павел Минтюков.

22-летнему хоккеисту покорилось весьма редкое достижение — так называемый «хет-три Горди Хоу». Для того чтобы его добиться, необходимо забросить шайбу, отдать голевую передачу и подраться с соперником.

Минтюков забросил даже две шайбы, они стали для него первыми в сезоне. Также россиянин ассистировал Беккетту Сеннеке и подрался с форвардом «Эдмонтона» Каспери Капаненом.

В выборе первой звезды матча эксперты отдали Минтюкову предпочтение перед звездой «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, который был причастен ко всем голам своей команды (1+3).

Всего за игровой день в НХЛ российские хоккеисты забросили семь шайб.

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