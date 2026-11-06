В ЖК «Восточное Бутово» Ленинском возведут детский сад

Компания ПИК возводит детский сад, рассчитанный на 225 мест, в жилом квартале «Восточное Бутово» в Ленинском округе, стройготовность объекта достигла 54%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты завершают монолитные работы и гидроизоляцию стен подвала, кладку стен и монтаж окон, на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству и установке наружного ограждения.

Здание детского сада будет рассчитано на девять групп в возрасте от 2 до 7 лет, для них обустроят столовую и медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет.

В квартале уже открыты шесть детских садов из десяти запланированных и две школы из четырех. Внутри квартала расположены две поликлиники, одна из которых уже работает.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.