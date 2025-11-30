«Сотрясающиеся стены». Раскрыты детали ночной атаки на курорты Кубани

В ряде населенных пунктов Краснодарского края, включая Анапу и село Витязево, местные жители сообщили о серии мощных хлопков.

По данным Telegram-канала SHOT, ссылающегося на очевидцев, причиной происшествия стала работа противовоздушной обороны, которая отражала атаку беспилотников ВСУ.

Со стороны акватории Черного моря, по словам жителей Анапы, прозвучало от пяти до семи отчетливых взрывов. В населенных пунктах были активированы системы оповещения. Очевидцы из Витязево отмечали, что из-за сотрясений воздуха в их домах ощутимо вибрировали стены.

Аналогичные сигналы поступили и из Краснодара, где взрывы были зафиксированы в южных и западных районах города. На момент подготовки сообщения источники информировали о том, что силами ПВО было уничтожено несколько воздушных целей.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 ноября раздалась серия взрывов над Таганрогом Ростовской области.