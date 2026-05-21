«Ужин с видом на аптеку». Десятки отдыхающих в Египте россиян пожаловались на рвоту и слабость

В египетском пятизвездочном комплексе Xanadu Makadi Bay зафиксирован случай массового ухудшения самочувствия среди гостей из России. Как сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА», несколько десятков отдыхающих обратились с жалобами на приступы тошноты и рвоты, общую слабость и повышенную температуру.

Некоторые постояльцы столкнулись с недомоганием спустя пару дней после прибытия в отель, другие — практически перед самым вылетом домой. Туристы выдвигают версию, что причиной заражения могли послужить продукты питания, питьевая вода либо места общего пользования в гостинице. Администрация отеля, в свою очередь, категорически отвергает информацию о вспышке ротавируса, связывая симптомы гостей с акклиматизацией.

Ряду россиян пришлось экстренно обращаться в свою страховую компанию и оплачивать терапию из собственного кармана — сумма составила около 30 долларов США на одного человека. При этом цена за недельный отдых в Xanadu Makadi Bay стартует от 130 тысяч рублей. На фоне поступающих сообщений об отравлении туристы, уже выкупившие путевки, серьезно рассматривают вариант отказа от поездки либо замены места размещения.

