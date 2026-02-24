Сотрудник предприятия погиб на рабочем месте на Сахалине

На Сахалине 18 февраля на производственном предприятии ООО «ГСП-1» погиб один из сотрудников. Информация о происшествии поступила в Государственную инспекцию труда региона от самой компании, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным инспекции, трагедия произошла в обеденный перерыв, когда слесарь по ремонту дорожно-строительной техники обнаружил своего коллегу без признаков жизни. Приехавшие на место фельдшеры попытались провести реанимацию, однако спасти работника не удалось.

Для выяснения всех обстоятельств несчастного случая создана комиссия под руководством представителя Государственной инспекции труда. Расследование продолжается, ведется сбор доказательств и опрос свидетелей, чтобы установить причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Байкале обнаружен провалившийся под лед УАЗ с туристами.