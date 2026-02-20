Подводная камера показала тела погибших: УАЗ с китайскими туристами нашли на дне Байкала у мыса Хобой
На Байкале обнаружен провалившийся под лед УАЗ с туристами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Провалившийся под лед автомобиль УАЗ с людьми обнаружен на месте трагедии в районе мыса Хобой на Байкале. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Спасатели провели обследование с использованием подводной камеры и смогли увидеть тела погибших. По информации властей, автомобиль перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной около трех метров. Глубина в месте происшествия достигает 18 метров.
Как уточнили в МЧС, в ближайшее время запланированы водолазные работы для поднятия тел погибших. Ранее сообщалось, что УАЗ с группой иностранных туристов провалился под лед в акватории Байкала. По предварительным данным, одному человеку удалось спастись.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. На месте трагедии работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее спасатели подтвердили гибель семерых человек.