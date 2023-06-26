Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области за финансирование украинской армии

Уроженец Львова проживал на Дальнем Востоке и при этом имел гражданство РФ. Он неоднократно переводил средства на приобретение технических средств и амуниции для ВСУ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий работниками Федеральной службы безопасности установлено, что мужчина, живший в Приамурье, более десяти раз делал переводы в пользу Вооруженных Сил Украины. Эти деньги уходили на закупку дронов-камикадзе, разведывательных квадрокоптеров, военной техники и различной амуниции. Такие действия ФСБ квалифицировало как государственную измену.

«Пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области, гражданина России, причастного к деятельности, направленной против безопасности России», - сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

Злоумышленник был взят под стражу, оперативные мероприятия в его отношении все еще продолжаются. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.