Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за работу на СБУ

48-летний крымчанин извлекал из тайника взрывное устройство в тот момент, когда был пойман работниками Федеральной службы безопасности.

По данным правоохранителей, мужчина, проживавший в Бахчисарайском районе, сам предложил свои услуги Службе безопасности Украины. Затем он передавал в Киев различную информацию о той ситуации, которая сейчас сложилась на полуострове.

Об этом сообщили РИА Новости. Вдобавок ко всему, злоумышленника стали привлекать и к другой деятельности. Его поимка с поличным показала, что он был причастен к устройству тайников в Крыму для нужд украинских диверсантов.