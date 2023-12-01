Сотрудники ГАИ в Зарайске использовали суши для популяризации световозвращателей

Фото: [ ОГИБДД ОМВД России по г. о. Зарайск ]

Сотрудники Госавтоинспекции в Зарайске решили с помощью суши популяризировать световозвращатели. О необычной акции сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь» .

Так, по инициативе правоохранителей в одном из наиболее популярных ресторанов города появилась инсталляция из суши и световозвращателей, призывающая быть заметнее на дорогах.

В ходе презентации инсталляции сотрудники ведомства рассказали посетителям заведения о важности использования световозвращательных элементов и раздали им такие браслеты.