Сотрудники Госавтоинспекции из Домодедово провели беседы со студентами высших учебных заведений

В рамках социального раунда «Засветись!», который проводится на территории Московской области, сотрудники Госавтоинспекции по городскому округу Домодедово провели профилактические беседы со студентами высших учебных заведений.

Отмечается, что основной целью беседы явилось формирование правовой грамотности и предотвращение административных правонарушений в области дорожного движения. В первую очередь, полицейские проинформировали пеших участников дорожного движения о важности ношения световозвращающих элементов в темное время суток.

А уже по окончанию беседы автоинспекторы вручили тематические светоотражающие браслеты и листовки, а также напомнили студентам, что залог их безопасности на дороге — внимание, ответственность и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения. Студенты поблагодарили полицейских за интересную беседу и отметили, что проведение таких встреч — не просто важно, а жизненно необходимо.