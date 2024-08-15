Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья помогли доставить в больницу мужчины в критическом состоянии

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области оказали помощь мужчине в критическом состоянии и оперативно доставили его в приемный покой Давыдовской районной больницы городского округа Орехово-Зуево. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, на автодороге А-108 «МБК» Орехово-Зуевского округа во время несения службы к экипажу Госавтоинспекции подъехал автомобиль, из которого выбежала взволнованная женщина. Она поторопилась сообщить, что в салоне ее транспортного средства в критическом состоянии находится брат.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Зайцев и инспектор ДПС лейтенант полиции Игорь Майоров подошли к иномарке и увидели на заднем пассажирском сидении мужчину, по виду которого было понятно, что он нуждается в срочной медицинской помощи.

Автоинспекторы переместили гражданина в служебный автомобиль и незамедлительно проследовали в приемный покой Давыдовской районной больницы. Там полицейские передали мужчину врачам. Убедившись, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, Госавтоинспекторы вернулись на службу.