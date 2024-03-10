Сотрудники МЧС сообщили о подробностях взрыва на газопроводе в ХМАО

Во время взрыва, который прогремел в субботу вечером, 9 марта, на территории управления магистральных газопроводов в поселке Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа, никто не пострадал, передает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Как пояснили в экстренных службах региона, участок, на котором произошел инцидент, был безлюдный. В настоящее время на место выехали специалисту для выяснения всех обстоятельств ЧП.

«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Ранее мы писали, что на Бобровском линейном производственном управлении, находящемся в Белоярском районе ХМАО прогремел сильный взрыв. Видеоролик с места происшествия выложили в местных пабликах очевидцы инцидента.