Сотрудники МВД задержали группу «черных» банкиров в Татарстане

В Татарстане совместная операция МВД и ФСБ России, при участии Росгвардии, привела к задержанию группы лиц, занимавшихся незаконными банковскими операциями и обналичивших более миллиарда рублей. Об этом сообщила Ирина Волк, представитель МВД России.

По данным следствия, в преступную группу входили мужчина и две женщины. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Судом избраны меры пресечения: двум фигурантам — домашний арест, одному — подписка о невыезде. В ходе обысков, проведенных в жилищах и офисах подозреваемых, изъята документация, печати, средства связи, компьютерное оборудование и банковские карты, имеющие значение для расследования.

Предварительно установлено, что в 2021 году житель Казани организовал схему по обналичиванию денежных средств, вовлекая в нее двух своих знакомых. Совместно они подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании средств.

Компании перечисляли деньги на счета подконтрольных организатору фирм и связанных с ним индивидуальных предпринимателей, откуда средства обналичивались и передавались клиентам.

Как сообщила представитель МВД, за свои услуги участники схемы взимали комиссию в размере от 13% до 15% от суммы. В результате их незаконный доход составил 86 млн руб. при общем обороте не менее 1,1 млрд руб.

