Банду почтовых грабителей из Москвы задержали

В Москве задержали четверых преступников, ограбивших отделение «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Напомним, дерзкое ограбление произошло 8 августа. В этот день ранним утром мужчина и женщина с оружием ворвались в отделение, расположенное на улице Медиков, и вынесли 4,8 млн. руб.

По данным следствия, в ограблении участвовали двое исполнителей — 67-летний мужчина и 28-летняя женщина, а также двое их сообщников, которые помогали скрыться с места преступления. Все фигуранты теперь проходят по уголовному делу о разбое.

Пока неизвестно, как именно грабителям удалось похитить такую крупную сумму, но следствие уже работает над установлением всех обстоятельств инцидента. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

