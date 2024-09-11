Сотрудница пункта выдачи заказов в Химках похитила товары на 200 тысяч рублей

В Химках задержали сотрудницу пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Женщину подозревают в хищении товаров более чем на 210 тысяч рублей. Злоумышленница во всем призналась. Она рассказала, что воровала те товары, которые подлежали возврату, а на склад отправляла пустые коробки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в подмосковных Люберцах задержали мужчину, который пытался совершить кражу из магазина, а после вернулся туда, держа в руках два кухонных ножа.