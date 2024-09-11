В Подмосковье задержали мужчину, ворвавшегося с ножами в магазин после неудачной попытки кражи

В Подмосковье задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в хулиганстве на территории магазина, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в Люберцах. Выяснилось, что сначала мужчина попытался совершить кражу в местном супермаркете, но был замечен сотрудниками торговой точки. Хулиган спешно покинул магазин, а спустя несколько минут вернулся туда, держа в руках два кухонных ножа.

На место оперативно прибыли росгвардейцы. Они задержали нарушителя и доставили в полицию. Мужчина был пьян и не смог объяснить причину своих действий.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть из подмосковного магазина дорогостоящие деликатесы.