Социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись» стартовал в Подмосковье

Сегодня на территории Подмосковья стартовал социальный раунд «Засветись!», включающий в себя комплекс профилактических и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня информированности участников дорожного движения о важности световозвращающих элементов.

Социальный раунд проходит в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

До 26 ноября автоинспекторы и активисты общественных объединений проведут тематические мероприятия для различных возрастных категорий. В частности, инспекторы ДПС в рамках рейдов проконтролируют соблюдение правил перехода проезжей части и наличие световозвращающих элементов. Также они вручат пешеходам жилеты со световозвращающими свойствами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в Московской области.