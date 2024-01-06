Соцпакет, льготы и различные стимулирующие программы доступны контрактникам в Подмосковье

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев рассказал о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих по контракту, идущих на службу в зону специальной военной операции.

«Благодаря полной поддержке государства, добровольцы без раздумий принимают решение защищать свою Родину. Так, в Московской области контракт на военную службу заключили уже более 6 тысяч человек», — отметил парламентарий.

По словам Андрея Голубева, на сегодняшний день для военнослужащих по контракту предусмотрен хороший соцпакет, действуют льготы, разработаны стимулирующие программы, а также, прорабатываются дополнительные меры поддержки.

Депутат также отметил, что сегодня в Московской области заключающие контракт получают не только федеральные, но и областные выплаты от 200 тысяч рублей, серьезный пакет региональных мер поддержки для семьи и детей. И этот пакет постоянно совершенствуется, чтобы помогать каждой семье военнослужащих.

В Подмосковье пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.