Спасатель Халилов назвал способы спасения во время экскурсии в коллекторах Москвы

Вчера отправившиеся по подземным коллекторам диггеры пропали из-за сильного ливня, обрушившегося на столицу. На данный момент найдены тела троих участников, остальные не выходят на связь. Спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал о способах избежать таких трагедий и следует ли запретить деятельность диггеров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, подобная деятельность незаконна, потому что под видом диггеров могут быть и диверсанты, закладывающие взрывные устройства.

Спасатель также отметил, что нередки случаи, когда в подземельях люди задыхаются и получают травмы.

По его мнению, коммерческая составляющая данной деятельности несет за собой совершенно иную ответственность.

Халилов также перечислил главные причины трагедии. Прежде всего нарушение правил безопасности и элементарного здравого смысла, а также невозможность противостоять стихии.