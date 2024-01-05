Специалист МЧС Мудров дал советы по предотвращению трагедии во время прогулок зимой

Если человеку пришлось по каким-либо причинам выйти на тонкий лед, то нужно знать о главных правилах безопасности. Начальник одного из отделов столичного ГУ МЧС России рассказал, как понять, что на лед можно выходить, а также что делать, если человек провалился под лед. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, ледяной покров привлекает внимание не только любителей зимней рыбалки, а также детей, поэтому с ними следует проводить беседы об опасности нахождения на льду. При этом толщину льда можно определить самостоятельно: синий цвет свидетельствует о крепком ледяном покрытии.

Эксперт добавил, что при падении под лед следует расставить руки по его кромкам льда, постепенно перебраться к краю полыньи и выбираться на поверхность следует без резких движений, наползая грудью на полотно, по очереди поднимая ноги.

По его мнению, со спасенного нужно снять промокшую одежду и отжать ее, переодев спасенного в сухой комплект. После спасения и оказания первой помощи следует вызвать скорую помощь и напоить горячим чаем.